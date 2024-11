Domingo também será marcado por chuva para quem mora em São Paulo?

Na tarde deste sábado, dia 02 de novembro, São Paulo foi marcada por uma chuva forte que atingiu diversas regiões do estado. De acordo com um alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos.

No entanto, as áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido, que provocaram chuva forte na Capital paulista perderam força, segundo o órgão.

A tendência é que o tempo permaneça instável com chuva fraca neste fim de tarde e, durante a noite, as precipitações devem arrefecer gradualmente. Mas, como será o domingo para os moradores de São Paulo?

Ainda de acordo com o CGE, a primeira semana deste mês terá o predomínio do ar quente e úmido, o que vai favorecer a formação e propagação de áreas de instabilidade. As chuvas serão frequentes e com volumes significativos.

O domingo, 03 de novembro, começará com muitas nuvens, aberturas de sol e chuva fraca e isolada no período da manhã. À tarde, a propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas mais generalizadas e em forma de pancadas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Há potencial para formação de alagamentos.

Como amenizar os efeitos dos alagamentos?

O CGE recomenda algumas das medidas simples a seguir:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.