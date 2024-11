Veja o que abre e o que fecha em São Paulo no Feriado de Finados

Em função do feriado de Finados, neste sábado, e da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, muitos serviços oferecidos em São Paulo terão horários e funcionamento alterados; confira e programe-se

TRANSPORTE

Em função do Enem, Metrô, CPTM e ônibus da EMTU serão gratuitos no domingo entre 9h e 21h em toda a região metropolitana, sem a necessidade de apresentar qualquer comprovante de escolaridade. A gratuidade vale também para as linhas da ViaQuatro (linha 4 – Amarela) e ViaMobilidade (Linha 5 – Lilás, 8 – Diamante e 9 – Esmeralda).

Metrô

No Metrô, as estações da Linha 15-Prata estarão fechadas neste sábado das 4h40 às 13h para realização de testes no sistema. Neste período, haverá ônibus do sistema Paese percorrendo o trajeto.

As linhas 1- Azul, 2- Verde, 3- Vermelha funcionarão com programação normal para o fim de semana e podem colocar carros extras em caso de aumento da demanda pelo Enem.

CPTM

Passageiros que utilizam o serviço 710 e as Linhas 11-Coral e 12-Safira devem ficar atentos com alterações de horário durante o fim de semana para execução de obras.

Ônibus intermunicipais

Os ônibus da EMTU funcionarão no feriado e no domingo com os horários e intervalos habituais de final de semana.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo estarão todos feriados no sábado em função do Dia de Finados, com atividades sendo retomada na segunda-feira.

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm funcionamento normal para urgências e emergências nos prontos-socorros (PS) e setores de internação e centros cirúrgicos.

Parques urbanos

Os horários de funcionamento dos Parques da cidade de São Paulo podem ser conferidos no link https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf).

Museus na capital

Veja a lista de museus da cidade de São Paulo e seus respectivos horários de funcionamento:

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade: abertas das 10h às 18h (entrada até às 17h)

Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO): aberto das 9h às 18h

Memorial da Resistência de São Paulo: aberto das 10h às 18h (entrada até às 17h). Entrada gratuita.

Memorial da América Latina: aberto das 10h às 17h, apenas a Biblioteca estará fechada. Também será realizado o Festival Dia dos Mortos na Praça Cívica, das 11h às 21h, no sábado (2) e domigo (3)

Museu da Imagem e do Som (MIS): aberto das 10h às 20h (permanência nas exposições até as 21h)

MIS Experience: aberto das 10h às 20h

Museu Catavento: aberto das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Museu da Imigração: aberto das 9h às 18h (entrada até às 17h)

Museu do Futebol: aberto das 9h às 18h (entrada até às 17h)

Museu das Culturas Indígenas: aberto das 9h às 18h

Museu da Diversidade Sexual: aberto das 10h às 18h

Museu da Língua Portuguesa: aberto das 9h às 18h (entrada até às 16h30)

Museu de Arte Sacra de São Paulo: aberto das 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo: aberta das 10h às 18h (entrada até às 17h)

Paço das Artes: aberto das 12h às 18h

Mundo do Circo: aberto das 11h às 18h

Bom Prato

Algumas unidades do Bom Prato ficarão fechadas neste final de semana para serviços de manutenção. São elas: 25 de Março, Capão Redondo, São Bernardo do Campo I, Suzano, Mogi das Cruzes e Taubaté.