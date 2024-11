Novo Ensino Médio: Saiba quais mudanças serão implementadas a partir de 2025

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) confirmou uma série de alterações para as escolas da rede pública paulista no ano de 2025. Conforme informações divulgadas por meio da Agência SP, foram reveladas alterações na grade curricular no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do Médio.

Conforme a publicação, a duração das aulas nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio serão ampliadas. Atualmente as escolas contam com sete aulas com 45 minutos de duração. Em 2025 as aulas passam a ser de 50 minutos, divididas em 6 aulas por dia nas escolas de período parcial, nos turnos da manhã e da tarde.

A expectativa é de que o tempo extra ajude os professores no planejamento da aula, bem como auxilie os alunos ao “aumentar a possibilidade de assimilar o conteúdo da disciplina”.

A mudança também irá alterar o horário de saída dos estudantes. Desta forma, os alunos do período da manhã passam a sair às 12h20, enquanto os alunos que estudam no período da tarde terão a última aula finalizada às 18h20.

Mais aulas de Português e Matemática

Outra mudança divulgada e confirmada pela Seduc-SP é a adequação da matriz curricular do Ensino Médio em consonância com a Política Nacional do Ensino Médio aprovada em julho de 2024. Por meio dela a carga horária da formação básica geral é readequada para 2.400 horas, sendo que os itinerários formativos passam a ter 600 horas.

Com a mudança, é previsto que os alunos do Ensino Médio tenham um aumento de 78% no tempo das aulas de Português, e de 33% no tempo das aulas de Matemática. Os itinerários formativos não sofreram alterações e seguem com três opções de áreas, duas acadêmicas (exatas e humanas) e a técnica profissional.