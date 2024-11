Cidade goiana tem todos os cargos eleitos de um só partido

O governador Ronaldo Caiado montou um verdadeiro feudo do União Brasil em Goiás. No estado, o partido foi o maior ganhador das eleições, com 94 prefeituras, enquanto o MDB levou 47 e o PL, 27. Em Perolândia, na região sudoeste, esse domínio foi massacrante. A legenda elegeu todos os cargos em disputa no município. Mas também só havia candidatos do partido concorrendo.

O União Brasil elegeu prefeita, vice-prefeita e todos os nove vereadores. A atual prefeita de Perolândia é Grete Elisa, de 53 anos, que foi eleita vice-prefeita em 2020. Na reeleição, era a única candidata, e recebeu 2.235 votos, o equivalente a 100% dos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, o município lançou 10 candidatos a vereador, todos do União, para a disputa de nove vagas.

Além do feito inédito de todos serem eleitos pelo mesmo partido, o município elegeu mulheres para posições de destaque. Além da prefeita, a vice é Vanessa Lima, de 43 anos. A vereadora mais votada foi Luciana Enfermeira, que obteve 348 votos. Outra mulher, Andréia Freese, foi eleita em segundo lugar, com 331.

A coligação vencedora, Unidos por mais Avanço, foi formada por União Brasil, PP, PDT, MDB e Republicanos. Perolândia tem 2.964 habitantes, conforme o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Mas, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município possui 3.256 eleitores.