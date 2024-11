“Ameaças eram recíprocas”, diz polícia sobre irmãos que brigavam por herança; empresário e advogada morreram

Empresário Rogério Salomão, de 57 anos, e a advogada dele, Lilian Cláudia Jorge, de 50, foram mortos a tiros em Jordanópolis (SP); irmão do homem é o principal suspeito

A Polícia Civil segue à procura do empresário Carlos Salomão, suspeito de matar o irmão, o também empresário Rogério Salomão, de 57 anos, e a advogada dele, Lilian Cláudia Jorge, de 50, em Jardinópolis, no interior de São Paulo. A corporação apura se as vítimas foram atraídas para uma emboscada no galpão de um supermercado desativado da família. Os irmãos brigavam pela divisão da herança e trocavam ameaças.

“A gente viu que, depois da morte do pai, acirrou-se uma disputa por sucessão hereditária, disputa de bens. As ameaças eram recíprocas entre os irmãos. Se essa circunstância [premeditação] se confirmar, a gente pode pensar em uma terceira qualificadora, que seria uma emboscada, com o artifício de atrair alguém para determinado local e ali fazer a prática de um crime”, afirmou o delegado Sebastião Vicente Picinato, responsável pelas investigações, ao G1.

Os homicídios foram cometidos na manhã de quarta-feira (30). Segundo a polícia, Carlos foi até um galpão que fica na Vila Rei para se encontrar com Rogério e a advogada. Eles tratavam da venda do imóvel e, durante uma discussão, houve um tiroteio.

Rogério e Lilian foram baleados e chegaram a ser levados para um hospital em Jardinópolis, mas não resistiram aos ferimentos. Já Carlos fugiu.

Outro irmão da dupla, identificado como Diego Salomão, se envolveu em um acidente de trânsito pouco depois dos assassinatos e foi detido. O homem foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. A polícia destacou que ele negou que tenha qualquer envolvimento nas mortes.

“Ele [Diego] fala que viu o Carlos saindo [do galpão], trazendo em sua mão um objeto, que, inicialmente, ele havia me dito que seria uma arma de fogo, mas ele não pôde precisar, com certeza”, contou o delegado.

A polícia pediu à Justiça a prisão temporária de Carlos, que ainda não foi localizado. A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Como foram encontradas 14 cápsulas de deflagradas no local do crime, o delegado disse que há a suspeita de que outras pessoas participaram dos assassinatos de Rogério e Lilian. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.

“Nós queremos saber quantas pessoas entraram no galpão, se era somente o Carlos ou se tinha mais alguém. Por qual o motivo que o Diego se encontrou com com o Carlos anteriormente? De fato, foram tratar de um assunto relacionado à venda de um imóvel? São perguntas importantes que merecem respostas satisfatórias”, completou o delegado.