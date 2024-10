Briga por herança: homem é suspeito de matar irmão e advogada em disputa por imóveis e supermercados

A Polícia Civil investiga os assassinatos do empresário Rogério Salomão, de 57 anos, e da advogada dele, Lilian Cláudia Jorge, de 50, em Jardinópolis, no interior de São Paulo. O principal suspeito do crime é o empresário Carlos Salomão, irmão do homem morto. Conforme a apuração policial, a família é dona de supermercados e imóveis na cidade e os irmãos disputavam esses bens.

Os homicídios foram cometidos na manhã de quarta-feira (30). Segundo a polícia, Carlos foi até um galpão que fica na Vila Rei para se encontrar com Rogério e a advogada. Eles tratavam da venda do imóvel e, durante uma discussão, houve um tiroteio.

Rogério e Lilian foram baleados e chegaram a ser levados para um hospital em Jardinópolis, mas não resistiram aos ferimentos. Já Carlos fugiu e ainda não foi encontrado.

Outro irmão da dupla, identificado como Diego Salomão, se envolveu em um acidente de trânsito pouco depois dos assassinatos e foi preso. O homem foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. A polícia destacou que ele negou que tenha qualquer envolvimento nas mortes.

O caso foi registrado como duplo homicídio na Delegacia de Jardinópolis, que busca imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime.

As defesas dos envolvidos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Carlos permanecia foragido na manhã desta quinta-feira (31).