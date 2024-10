“Do lado certo da história”: candidata derrotada em Santos se manifesta sobre ‘salve do PCC’ para não votarem nela

A candidata derrotada à Prefeitura de Santos, Rosana Valle (PL), se manifestou publicamente sobre as cartas mencionadas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) atribuídas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) dando ordens à facção e familiares sobre votos em São Paulo e Santos.

ANÚNCIO

De acordo com as cartas, os membros da facção e familiares deveriam votar em Guilherme Boulos (Psol), em São Paulo, e em Rogério Santos (Republicanos), candidato que concorria com Rosana Valle na cidade de Santos.

Usando suas redes sociais, a candidata derrotada publicou a seguinte frase:

“SEGUIMOS COM CORAGEM E DO LADO CERTO DA HISTÓRIA!”

LEIA TAMBÉM:

Caso Isabella: Justiça nega recurso do MP-SP e mantém Alexandre Nardoni em liberdade

O QUE DIZ AS CARTAS ATRIBUÍDAS AO PCC:

As cartas interceptadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo, intituladas “Salves das Eleições” foram encaminhadas ao Ministério Público e diziam:

ANÚNCIO

Comunicado 1

“De Q Jft R-1 P/ Q Jft R-3

Comunicado int. dt 08 10 91/24

Enviem 1 forte abraço a todos viemos dizer tranquilamente ao povo que veio da Int. Emente viemos ressaltar a todos que o comando não fecha c/ nenhum partido Político mais encima (sic) da Sit. que estamos vivenciando viemos pedir p/ que possível. pedirem p/ seus familiares se podem apoiar a Intor. votando na Marta Suplicy e no Boulos do PT. Agradecemos a atenção de todos…”

Comunicado 2

“DE Q JET PQB R/ S PAV

ALC Q DPO 1º PAV

DATA: 26.09.24

PPQ TUDO 3

A princípio deixamos nossos leais e sinceros abraço a todos em modo Q. Estamos vindo por meio deste interagir c/ a quadrilha!

Meus E estamos vindo por meio deste pedir uma atenção da quadrilha, pois chegou um papo para nós no verbal * para nós está parando a nossa E. pedindo um apoio refi aos seus familiares.

Está votando no ‘Marta Suplicy’ e no ‘Guilherme Boulos’.

Meus amados, esse papo é de extrema importância, pois o dia da eleição tá já chegando e contamos com o apoio de todos. Meus amados, esse foi o papo que chegou di nós assim esperamos que a quadrilha possa ter o total [ilegível] qual quer dúvida estamos p/ QN.

100 + Q JET PQB”

Comunicado 3

“Resumo: Terra seca

Assim comunicamos a Todos que têm seus familiares, agradececer a Todos que não votarão em Rosana Vale qual é nossa inimiga nº 1 e foi proibida de esta entrando em nossas comunidades, na baixada Santista. Assim indo ao 2º turno, pedimos a todos que comuniquem seus familiares para não estar votando nela que juntos somos mais fortes e pedimos o apoio da massa de todos os sistemas do litoral onde a uma grande concentração de integrantes sem [ilegível] ao [ilegível] para toda a massa.

Ass: Terra seca

Bruno Horeau

Segue meus demais finais outros conteúdo (sic)

Os cadastros dos Jets, Lado ímpar urgente [ilegível]

Que nos comunique quem vem ficar de Jets no pau para que os Irs tomem ciência de tudo que está se passando na PII de SV.

Ir Dinho Ir Morfeu Geral Sistema

Ir Faiska Ir Terra Seca Rep PQ”