Câmera de segurança flagra homem abandonando cachorro em estrada de Cotia

Imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem abandona um cachorro em uma estrada na região de Cotia, município da Grande São Paulo. Conforme informações do Correio do Interior, o registro foi feito na manhã do domingo, 27 de outubro, perto das 11h30.

Apesar de ser possível observar que o homem estava com um Fiat Palio vermelho, as autoridades ainda não conseguiram identificar o suspeito. O homem em questão chega ao local, estaciona o carro em uma faixa de grama e, logo em seguida, abandona o cachorro.

Após colocar o animal na estrada ele entra no carro e segue sem qualquer preocupação e sem olhar para trás.

Ação é considerada crime

Conforme a reportagem em questão, o caso é considerado crime conforme a Lei nº 9.605/98, por meio da qual a pena prevista para casos como este é de 2 a 5 anos de prisão, com pagamento de multa.

Os registros capturados pela câmera foram compartilhados nas redes sociais por diversos internautas, que pedem à Polícia Civil para apurar o caso e localizar o homem que abandonou o animal.