VÍDEOS: Minutos após fim das eleições, PM faz desocupações em São Paulo

Membros da Frente Luta por Moradia (FLM), que participavam de duas ocupações na região de São Paulo, foram desalojados pela Polícia Militar cerca de meia hora depois do fim das eleições, na tarde deste domingo (27). Os integrantes do movimento social disseram que houve violência por parte da polícia durante as ações.

“Enquanto houver imóvel abandonado e família sem casa, haverá luta por moradia”, publicou a FLM nas redes sociais. Manifestantes estenderam uma faixa com a frase “Nenhuma mulher sem casa” em frente a um dos endereços.

No primeiro caso, que ocorreu por volta das 17h30, um pelotão da Força Tática foi acionado para retirar as pessoas, incluindo crianças, de um prédio na rua Major Quedinho. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que havia cerca de 80 pessoas na ocupação, segundo a TV Globo.

Por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência de ocupação, na Avenida Nove de Julho. De acordo com a pasta, aproximadamente 50 pessoas entraram em um imóvel que estava desocupado no endereço, e familiares do proprietário acionaram a Polícia Militar, que encaminhou agentes do 3º pelotão de Choque para retirarem os ocupantes do prédio.