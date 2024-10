Decepção amorosa e bebedeira causam batida entre carro de passeio e viatura policial

Uma decepção amorosa foi capaz de levar um homem de 38 anos para trás das grades. Após uma “bebedeira para afogar as mágoas”, o homem foi preso em flagrante ao bater na traseira de uma viatura no Parque Furquim, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. De acordo com informações do G1, ele estava usando o celular no momento do acidente.

O caso inusitado aconteceu no último domingo, dia 27 de outubro. Segundo o boletim de ocorrência, a viatura pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo estava parada e realizava uma abordagem quando foi atingida na traseira pelo carro de passeio.

Sinais de embriaguez

Após a batida, os policiais que estavam no local relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez como “fala arrastada e instabilidade ao caminhar”. Ele aceitou ser submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,76mg/l de álcool, confirmando a quantidade acima do limite permitido por lei.

Em declaração o homem conta que recentemente se separou de sua esposa e acabou “bebendo algumas cervejas”. Ele confirmou que colidiu contra a traseira da viatura enquanto mexia no celular.

Depois do acidente ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde pagou fiança de R$1,5 mil para responder ao processo em liberdade.