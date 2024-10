Candidato da Grande São Paulo que tinha convidado Marçal para ser secretário perde

Pablo Marçal, terceiro colocado no primeiro turno das eleições em São Paulo, vinha se intitulando “ex-coach”. Vai ter de rever seus planos. Ele havia aceitado o convite de Gil Arantes (Republicanos) para ser secretário de Empreendedorismo em Barueri (SP), onde mora, mas seu candidato perdeu as eleições para Beto Piteri (União Brasil) por 56,48% a 43,52% neste domingo. A sede principal da empresa de Marçal também fica no município, que concentra casas de alto padrão e condomínios fechados.

Há uma semana Marçal, que está na Itália, apareceu em um vídeo com o candidato do Republicanos afirmando que “aceitou” o convite. “Eu aceito o convite, pela história e por tudo que você já fez. Você me trouxe e trouxe a maior parte das minhas empresas para essa cidade. Vota no Gil Arantes, você tá votando em mim”, afirmou Marçal no vídeo. Eles também se falaram no sábado (26), um dia antes do pleito.