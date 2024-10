Amigos de paraquedista morta após salto em São Paulo fazem homenagem à atleta

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o paraquedas reserva da paraquedista Carolina Muñoz Kennedy, a Carito, apresenta problemas durante um salto realizado por ela no último sábado (26) em Boituva. Carito morreu após o paraquedas reserva apresentar um problema conhecido como “twist”, que dificulta a estabilidade do voo e ocasionou sua queda.

Nos registros, compartilhados pelo G1, é possível ver o momento em que ela começa a perder altitude e tenta ajustar o equipamento ainda no ar, no entanto, ela não consegue e acaba caindo em uma avenida.

Após a queda, Carito foi socorrida por moradores que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Amigos fazem homenagem

Carito, que era chilena, mas morava no Brasil há mais de cinco anos, era paraquedista profissional e muito querida pelos colegas. Nas redes sociais os companheiros de esporte fizeram questão de homenageá-la ao compartilhar momentos protagonizados pela paraquedista.

“Carito foi e sempre será um nome de referência no esporte! Para além de suas habilidades, excelência em tudo que fazia, existia o incrível fato de que seu nome sempre era citado em forma de carinho, segurança e muito respeito! Carito foi um anjo na terra, tinha mel nas palavras, serenidade no olhar e onde suas mãos tocavam... curavam dores externas somadas a dores internas”, escreveu uma amiga da paraquedista.

Relembre o caso

Conforme informações prévias, Carito realizou uma série de saltos no último sábado, sendo que o acidente ocorreu quando ela realizava o último salto do dia, por volta das 17h40.

Após saltar ocorreu uma pane no paraquedas principal, a fazendo acionar o reserva que abriu com um problema chamado “twist”, uma série de torções nas linhas que causa dificuldades na sustentabilidade do voo e levou a uma série de problemas no pouso.

O equipamento utilizado pela atleta foi recolhido e passará por perícia.