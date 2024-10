Não conseguiu votar? Saiba como justificar ausência de voto do 2º turno das eleições municipais

15,6 milhões de eleitores de 18 municípios do estado de São Paulo tiveram que comparecer às urnas neste domingo (27), entre 8h e 17h. A escolha do candidato, em fase de apuração, vai impactar no resultado do responsável por comandar o Executivo municipal a partir de janeiro de 2025.

E para quem se ausentou para a votação do segundo turno, existem algumas formas de justificar a ausência, caso se encontre nas classificações. Confira:

Justificativa de Ausência

Apenas quem estiver fora de sua cidade registrada como domicílio eleitoral pode justificar a ausência no dia da votação.

Meios de Justificativa

A justificativa pode ser feita pelo e-Título durante o período de votação, das 8h às 17h, ou presencialmente em 57 cidades de São Paulo.

Prazo para Justificativa pós-votação

Se a justificativa não for apresentada no dia da votação, o eleitor pode justificá-la em até 60 dias após cada turno, utilizando o e-Título, o Sistema Justifica ou o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral em formato PDF, que deve ser entregue nos cartórios eleitorais.

Documentação Necessária

É necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência para a análise da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.

Prazo para Eleitores em Domicílio

O prazo de 60 dias também se aplica a eleitores que estavam em seu domicílio eleitoral, mas não votaram por motivos justos.

Pessoas sem título ou com documentação irregular

O cadastro eleitoral foi fechado em 8 de maio para a organização das eleições, conforme a legislação vigente. A emissão de novos títulos, a atualização de dados e a transferência de domicílio serão retomadas apenas em 5 de novembro.

Enquanto isso, quem se encontra nessa situação pode solicitar uma certidão circunstanciada, que confirma que o requerente não pode ser atendido no momento devido ao fechamento do cadastro. Vale ressaltar que esse documento não permite ao eleitor votar.