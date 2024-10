Ministério da Justiça nega ‘salve’ do PCC a favor de qualquer candidato

(Divulgação - Governo do Estado de São Paulo/Marcelo S. Camargo)

O secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, disse à Folha que os serviços de inteligência do governo federal não receberam nenhuma informação a respeito de uma suposta orientação do PCC (Primeiro Comando da Capital) para voto em Guilherme Boulos (PSOL).

A acusação foi feita neste domingo (27) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A campanha de Boulos rechaçou a suspeita e prometeu processar o chefe do Executivo paulista por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

Sarrubbo afirmou que nada neste sentido foi detectado, nem em São Paulo, nem em outra capital. Nada foi compartilhado pelo governo estadual também, disse ele.

Tarcísio apoia Ricardo Nunes (MDB) nestas eleições em São Paulo. Votou com ele nesta manhã, inclusive.