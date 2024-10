VÍDEO: Operação resgata 38 cães e 12 pássaros em situação de maus-tratos em canil, no interior de SP

Operação resgata cães e pássaros mantidos em situação de maus-tratos em canil clandestino, em São José do Rio Pardo, no interior de SP

Uma operação realizada pela Polícia Civil, em conjunto com a Prefeitura de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, fechou um canil clandestino na cidade. Ao todo, foram resgatados 38 cães e 12 pássaros que eram mantidos em situação de maus-tratos (veja no vídeo abaixo). Os bichos foram achados presos em gaiolas e baias em péssimas condições de higiene, sendo que muitos deles estão doentes.

ANÚNCIO

A operação foi realizada no último dia 21. O canil clandestino foi encontrado após o recebimento de denúncias, sendo que o dono do local não estava lá.

Durante a vistoria, os policiais e funcionários da prefeitura encontraram os cães em locais muito sujos e sem ventilação. Muitos estavam presos em uma mesma gaiola. Também foram achados periquitos australianos, mantidos em péssimas condições.

A equipe percebeu que muitos dos animais estavam com febre e apresentavam doenças de pele. Assim, todos foram encaminhados para atendimento veterinário. Não há outras informações sobre o estado de saúde dos bichos.

Peritos do Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista também participaram da ação e realizaram perícia no canil clandestino. Os laudos são aguardados pela Polícia Civil, que apura o caso como crime de maus-tratos. O dono do local ainda é procurado.

LEIA TAMBÉM:

Maus-tratos a animais é crime?

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime no Brasil.

ANÚNCIO

Segundo a Lei 14.064, em vigor desde setembro de 2020, a pena para crimes contra cães e gatos aumentou de 3 meses a 1 ano de detenção para de 2 a 5 anos de reclusão em regime fechado, além de multa e perda da guarda do animal.

Caso o crime resulte em morte, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Antes, os crimes eram considerados de menor potencial ofensivo.