Jovem de 14 anos mata o padrasto após vê-lo agredindo sua mãe

Uma adolescente de 14 anos esfaqueou e matou o padrasto após vê-lo esfaqueando sua mãe na madrugada deste sábado, 26 de outubro. O caso foi registrado como ato infracional de homicídio na delegacia de Monte Mor, interior de São Paulo, segundo informações do G1.

ANÚNCIO

Leia também: “Era para eu estar morta”, afirma mulher atacada pelo ex-marido no interior de SP

As informações iniciais sobre o caso revelaram um histórico de agressões contra a mãe da jovem. Em seu depoimento, a adolescente contou que o padrasto, de 28 anos, costumava ficar bêbado com frequência e chegou até mesmo a ser preso por lesão corporal em dezembro de 2023.

Na data do ocorrido, o casal tinha saído durante a noite anterior (25) e iniciaram uma discussão assim que chegaram em casa, acordando a jovem que dormia no local. Em determinado momento, ela viu o homem agredir sua mãe com socos e chutes. Ela teria tentado impedir as agressões, mas foi empurrada contra uma parede chegando a bater a cabeça.

Legítima defesa

No registro da ocorrência a jovem ainda revela que o padrasto pegou uma faca atingiu sua mãe na coxa antes de afirmar que a mataria. A adolescente reagiu e conseguiu desarmar o homem, que tentou “ir para cima” dela, momento em que foi atingido na região do peito.

O responsável por acionar o resgate foi o tio da adolescente, que é vizinho da família. A mulher de 31 anos permanece internada no hospital, enquanto o homem faleceu a caminho da unidade hospitalar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ficou claro que a adolescente agiu em legítima defesa. A faca utilizada foi apreendida e o caso registrado como homicídio consumado.