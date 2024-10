Corpo de mulher arrastada por enxurrada é encontrado dentro de carro no interior de SP

Mayara Santos Oliveira foi encontrada morta dentro de um carro submerso no Rio Caxambu no final da tarde desta sexta-feira (26), em Jundiaí, no interior de São Paulo. As informações são do Diário do ABC.

A mulher estava desaparecida desde o temporal na cidade na noite anterior, segundo o Corpo de Bombeiros. Mayara voltava para casa no Jardim Pacaembu depois de dar uma carona para uma amigo no bairro Eloy Chaves, em um Ford Ka.

Depois de deixar a amiga, a vítima foi surpreendida pelo temporal e não retornou. Em seguida, o marido acionou as autoridades. A vítima deixou o marido e um bebê de quatro meses. As fortes chuvas em São Paulo geraram diversas consequências nas regiões, desde falta de energia a acidentes.

Motoboy segue desaparecido após ser carregado por correnteza em SP

Weverton da Silva, motoboy de 38 anos, caiu em um córrego em Jandira, na Grande São Paulo, e foi arrastado pela correnteza na noite da última quarta-feira (23) durante as fortes chuvas. Pela quarto dia consecutivo, nesta sábado (26), o Corpo de Bombeiros se mobilizou para tentar encontrá-lo por volta das 7h.

O motoboy desapareceu ao cair em um córrego e foi arrastado pela correnteza quando passava perto da Rua 15 de Novembro. De acordo com a família do rapaz, seu acidente foi causado por outra pessoa durante uma discussão. Entenda o caso: