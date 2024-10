Ataque a base da Polícia Militar na Zona Norte de SP termina com a morte de suspeito

Ao menos dois suspeitos estão envolvidos no ataque a tiros efetuado contra uma base da Polícia Militar (PM) na Zona Norte de São Paulo, durante a madrugada desta sexta-feira (25). Conforme reportagem do G1, um dos suspeitos morreu após trocar tiros com os militares, enquanto o outro segue foragido.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na base militar da Avenida do Poeta, no Jardim Julieta. Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), revelaram que os agentes foram surpreendidos por dois criminosos que estavam em uma moto e passaram pelo local atirando. Nenhum policial foi ferido no atentado.

Na sequência, os PMs perseguiram os bandidos e iniciaram uma troca de tiros, que acabou ferindo um dos suspeitos. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Busca pelo segundo ocupante da moto

Conforme as informações, o segundo suspeito que estava a bordo da moto conseguiu escapar da abordagem policial. A motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida no local, assim como uma arma encontrada com o suspeito morto.

O caso em questão foi registrado no 73° Distrito Policial (DP), Jaçanã. Até o momento não se tem informações sobre o segundo suspeito ou sobre a identidade do homem morto durante a ação.