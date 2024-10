Eleição em SP: vantagem de Nunes sobre Boulos cai a poucos dias do segundo turno, diz Datafolha

A apenas três dias do segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo, o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) vê cair sua vantagem expressiva sobre seu concorrente, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), de acordo com a pesquisa Datafolha.

Até então com 18 pontos de diferença, o emedebista tem agora, segundo a pesquisa, 49% das intenções de voto, contra 35% de Boulos, ou seja, 14 pontos percentuais, a menor vantagem apontada pelo Instituto Datafolha desde o início do segundo turno. Na semana passada, a pesquisa apontou Nunes com 51% e Boulos com 33%.

O número de brancos e nulos também surpreende, com 14% dizendo que pretende votar em branco e nulo e 2% indecisos, 16 pontos de flutuação que poderiam mudar a história desta eleição.

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo e nível de confiança de 95%.

Pesquisa espontânea

A pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são mencionados, 40% declaram voto em Ricardo Nunes e 30% em Guilherme Boulos. 10% são indecisos e 12% votam em branco ou nulo.

Sem Lula

O presidente Lula, esperado por Boulos para sair em carreata com na reta final do segundo turno, cancelou sua participação por ordens médicas. Em função do acidente que sofreu no banheiro de casa, Lula foi desaconselhado a andar de avião, por enquanto, e também não virá para votar em São Bernardo.