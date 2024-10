Eleição em SP: quem for justificar ausência deve baixar o e-Titulo até sábado

Da mesma forma que ocorreu no primeiro turno, os eleitores que pretendem justificar a ausência nas urnas no domingo precisam baixar o aplicativo do e-Titulo, caso ainda não tenham feito, até o sábado.

Isso porque em função do segundo turno de eleição o aplicativo ficará indisponível durante todo o domingo para quem não fez o download ou a atualização na véspera. Quem efetuou o download poderá usar normalmente o aplicativo para votar ou justificar a ausência.

O e-Título é usado para o eleitor que já tem a biometria cadastrada votar, mas também possui outras funcionalidades, como consultar o local de votação e o número da Seção Eleitoral, justificar o voto, emitir guias para pagamentos de multas e autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral.

Após as eleições, o aplicativo volta a funcionar normalmente na segunda-feira, mas voltará a ser suspenso no dia 27 de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições.

O app pode ser baixado diretamente na plataforma do Google Play e App Store.