Boulos dorme na primeira casa de eleitores e diz ter virado votos

Uma casa na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, foi a primeira parada onde o candidato do Psol à Prefeitura dormiu na noite desta segunda-feira, numa caravana que vai percorrer os quatro cantos da cidade até sexta (25). É parte do ‘projeto da virada’ do psolista em cima de seu adversário, Ricardo Nunes (MDB), que está mais de 12 pontos à frente na última pesquisa divulgada, ontem, pelo Atlas Intel. Ele chegou às 22h15.

Boulos foi recebido calorosamente por Dona Rose e Seu Toninho, levou pizzas e disse que conseguiu virar votos de parentes bolsonaristas do casal. O candidato prometeu enviar uma mensagem de áudio a essas pessoas para confirmar a “virada” de voto.

Ele revelou ainda, na conversa com o casal, que uma pesquisa interna de sua campanha apontou que a diferença nas intenções de voto entre ele e Nunes vem caindo e que “a virada já começou”.