Licenciamento 2024: motoristas de SP tem até dia 31 para pagar taxa de carros com placa final 7 e 8

Vai até o dia 31 de outubro o prazo para os motoristas de São Paulo com carros com placa final 7 e 8 liquidarem a taxa obrigatório do licenciamento de 2024, de acordo com o calendário do Detran-SP.

ANÚNCIO

A taxa do licenciamento em São Paulo tem valor único de R$ 160,22 e pode ser paga diretamente nos guichês ou caixa de autoatendimento dos bancos credenciados somente apresentando o número do Renavam. Também é possível efetuar o pagamento pelo internet banking e aplicativos bancários.

Segundo o Detran-SP, porém, os bancos não poderão receber o licenciamento de contribuintes que estão com pendências, como IPVAs e multas atrasadas. Neste caso, será necessário pagar primeiro todos os atrasados para somente depois de as pendências terem sido ‘baixadas’ pagar o licenciamento de 2024.

O Detran-SP também ressalta que os motoristas que forem flagrados dirigindo veículos não licenciados terão seus carros apreendidos e pagarão multas de até R$ 293,47, além de levar sete pontos na CNH. Caso o carro seja apreendido, o motorista terá que quitar todos os atrasados, além do custo de remoção do veículo e a diária do pátio da autarquia.

e-CNH

Assim como nos anos anteriores, uma vez quitado o licenciamento o motorista pode baixar o documento de comprovação diretamente do site do Detran e Denatran para apresentá-lo caso seja solicitado por alguma autoridade.

NO dia 1º de novembro, começa o prazo para os carros com placa 9 e durante o mês de dezembro o calendário do licenciamento anual obrigatório é encerrado com prazo para os veículos com placa final 0.