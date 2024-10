Furacão Oscar atinge o leste de Cuba depois de atingir as Bahamas

O furacão Oscar atingiu o leste de Cuba, uma ilha que recentemente sofreu um grande apagão, depois de atingir o sudeste das Bahamas na manhã de domingo, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O Centro, com sede em Miami, disse que o centro da tempestade atingiu a província cubana de Guantánamo, perto da cidade de Baracoa, na tarde de domingo. Seus ventos máximos sustentados foram de cerca de 130 km/h (80 mph).

Espera-se que o sistema passe pelo leste de Cuba na noite de domingo e na segunda-feira. Os meteorologistas disseram que são esperadas 6 a 12 polegadas (15,2 a 30,5 centímetros) de chuva em todo o leste de Cuba até o início de quarta-feira, com até 18 polegadas (45,72 centímetros) de chuva esperadas em alguns lugares isolados. Uma tempestade de até 0,91 metros (3 pés) é possível em algumas áreas da costa norte de Cuba, segundo o centro.

Esperava-se que Oscar enfraquecesse no leste de Cuba antes de virar para nordeste e se aproximar do centro das Bahamas na terça-feira, de acordo com o centro.

O centro da tempestade estava localizado a cerca de 8 quilômetros a leste-sudeste de Baracoa, ou a cerca de 80 quilômetros a leste-nordeste de Guantánamo.

Oscar chegou à Ilha Grande Inagua na manhã de domingo. Esperava-se que causasse tempestades perigosas que causariam graves inundações naquela costa e em outras áreas do sudeste das Bahamas.

O furacão aproxima-se enquanto Cuba tenta recuperar do pior apagão em pelo menos dois anos, que deixou milhões de pessoas sem energia durante dois dias na semana passada. Parte do serviço elétrico foi restabelecido no sábado.

“Infelizmente, o sistema nos surpreendeu”, disse Papin.

Horas antes, a tempestade tropical Nadine formou-se na costa caribenha a sudeste do México. Foi reduzido a uma depressão tropical à medida que se movia sobre a terra.