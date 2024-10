Banhistas são surpreendidos por abelhas em praia do litoral de São Paulo

Imagens registradas na praia Canto do Forte, em Praia Grande, litoral de São Paulo, chocaram os internautas ao revelarem diversas abelhas repousando em uma cadeira de plástico nas areias da praia. Conforme reportagem do Metrópoles, o caso foi registrado no último dia 17 de outubro, e as imagens compartilhadas nas redes sociais.

Nas imagens, que aparentemente foram capturadas com auxílio de um drone, é possível ver uma grande quantidade de abelhas juntas embaixo do braço da cadeira e até mesmo do assento.

Apesar do registro, não foram divulgadas informações sobre desde quando as abelhas foram vistas no local ou se foram realizadas ações para removê-las com segurança da cadeira. Incidentes decorrentes da presença dos insetos no local também não foram registrados até o momento.

Internautas se assustam com o registro

Na internet, as imagens foram compartilhas nas redes sociais assustando os internautas, que se mostraram chocados com a quantidade de abelhas e preocupados com a possibilidade de alguém se sentar na cadeira e tocar os animais, provocando um enxame.

“Deus me livre, eu morro de medo de abelha”, comentou uma mulher ao que outro brincou: “Ah lá, deixaram cair caipirinha na cadeira”.

Um terceiro internatura se mostrou preocupado com a situação: “Muito perigoso alguém não ver e sentar”. Por sua vez, outra demonstrou preocupação com o estado das abelhas e reiterou a importância de se realizar uma remoção segura: “Que lindas, precisam ser deslocadas para um lugar seguro”.

Confira o vídeo publicado pelo perfil do Metrópoles nas redes sociais: