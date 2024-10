Atlas Intel: Pesquisa mostra vantagem de 12,6 pontos percentuais de Nunes sobre Boulos para segundo turno em SP

Nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, foi divulgado o resultado da pesquisa Atlas Intel, onde mostra o candidato Ricardo Nunes, do MDB, liderando em 12,6 pontos percentuais as intenções de voto para o segundo turno das eleições em São Paulo.

De acordo com a pesquisa, Nunes possui 54,8% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos, do PSOL, tem 42,2%. Já os classificados como ‘Não Sei’ e ‘Voto branco/nulo’, são 0,8% e 2,1%, respectivamente.

O candidato do MDB herda a maioria dos votos em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno. Dos que votaram no goiano, 84,4% preferem Nunes, enquanto 11,1% votam em Boulos. Já entre os que votaram em Tabata Amaral (PSB), Boulos tem 73,9% da preferência, contra 20,3% de Nunes.

Boulos leva a melhor entre eleitores mais jovens (de 16 a 44 anos), agnósticos e ateus (76%) e beneficiários do Bolsa Família (72,9%). Já o atual prefeito de São Paulo é o preferido dos homens (61,3%), pessoas com mais de 60 anos (71,2%) e evangélicos (71,5%).

Sobre a pesquisa

A Atlas Intel ouviu, com recursos próprios, 2.000 eleitores paulistanos entre os dias 15 e 21 de outubro. Para isso, o instituto usa uma metodologia própria, em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. Esta é a primeira pesquisa do instituto divulgada após o primeiro turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.