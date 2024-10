Governador Tarcísio esteve com prefeito de Taboão da Serra (SP) um dia antes do atentado: “Inaceitável”

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio, utilizou suas redes sociais para repudiar o ataque sofrido por Aprígio da Silva (Podemos), atual prefeito de Taboão da Serra, na Grande SP. De acordo com o governador, os dois se encontraram no dia anterior do ataque em reunião com as concessionárias de energia, tratando de temas sobre as consequências das fortes chuvas nas últimas semanas.

“Repudio veementemente o atentado sofrido pelo prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, Aprígio, com quem estive no dia de ontem, inclusive, participando da nossa reunião com as concessionárias de energia. O que vimos acontecer é absolutamente inaceitável. Desejo uma pronta recuperação ao prefeito e coloco aqui o meu compromisso de investigar e punir os responsáveis”, disse Tarcísio, que reforçou a investigação do caso para punir os responsáveis.

O atentado

Aprígio da Silva (Podemos) foi atingido com um disparo no ombro, nesta sexta-feira (18), enquanto voltada de uma coletiva em SP. O prefeito foi socorrido e segue sob cuidados médicos no Hospital Israelita Albert Einstein.

O delegado seccional Hélio Bressan, de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, não descarta nem confirma o atentado estar relacionado com crime político, segundo informações do g1.

“A Polícia Civil, a bem da verdade, nunca descarta absolutamente nada, nós vamos apurar o fato, seja lá o que aconteceu, nós vamos dar essa resposta, mas lá para frente. Nesse instante, é muito difícil eu poder fazer essa afirmação”, disse ao portal.