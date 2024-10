Adolescente mata 3 colegas a tiros em escola na Bahia e morre em seguida

Um estudante matou três colegas no Colégio Municipal Dom Pedro I, em Heliópolis, interior da Bahia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Após atirar nas vítimas, entre 14 e 15 anos, o autor do crime se suicidou.

Em seu perfil nas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou a perda dos quatro estudantes.

“Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes. Determinação à Secretaria de Segurança Pública sobre apuração imediata do fato. Já estamos prestando o apoio necessário ao município e ao prefeito Mendonça através da estrutura do governo”, publicou no Instagram.

As testemunhas relataram que o aluno entrou na unidade de ensino com um revólver calibre 38. Em seguida, os agentes de segurança foram direcionados à escola, a fim de lidar com o ocorrido.

Foi decretado luto oficial de três dias na Bahia por meio de um suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE), a fim de prestar solidariedade às famílias, escolas e cidadãos baianos da região.

