Suspeito de envolvimento em ataque a tiros a base da PM no Guarujá é preso

Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, um homem foi preso suspeito de envolvimento ao ataque a tiros a uma base da Polícia Militar em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (14) na base de alvenaria da Avenida Lydio Martins Corrêa, 20, na Vila Zilda, periferia de Guarujá, por dois homens, cada um em uma moto.

Eles realizaram diversos disparos contra a estrutura da PM e fugiram. Dois policiais estavam dentro da base no momento do ataque, mas nenhum deles ficou ferido. No entanto, uma porta de vidro do imóvel foi atingida e ficou estilhaçada.

O homem preso tem 25 anos e foi localizado no bairro Cachoeira. Ele foi levado para o Distrito Policial Sede do Município de Guarujá. De acordo com a polícia, o suspeito tem passagens criminais anteriores.