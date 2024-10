Briga de trânsito: Homem de 63 anos é agredido por três ciclistas em Limeira, SP

Na manhã da última quinta-feira, dia 17 de outubro, um homem, de 63 anos, foi agredido por três ciclistas em frente a uma empresa, situada na divisa entre Limeira (SP) e Americana (SP).

Conforme o portal G1, a Polícia Civil informou que dois agressores foram encaminhados para a delegacia e alegaram que a briga começou após o trio ser ‘fechado’ pelo carro dirigido pela vítima momentos antes.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem estava em frente a um dos portões de acesso da empresa e, no momento em que se identificava na entrada do local, os ciclistas se aproximaram.

Uma vigilante da empresa tentou cessar as agressões. No entanto, a mulher também foi agredida. Outros funcionários conseguiram conter os envolvidos, e um dos três ciclistas conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. O homem e a vigilante vão passar por exame de corpo de delito.

Dois ciclistas, de 56 e 55 anos, e que não tiveram os nomes divulgados, foram ouvidos e liberados após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1,5 mil. O terceiro ciclista envolvido na confusão não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana.