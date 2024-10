Quem foi Yahya Sinwar, o líder do Hamas que Israel diz ter matado?

Yahya Sinwar planejou e organizou um ataque a Israel que abalou o mundo e desencadeou uma catástrofe crescente sem fim à vista.

Em Gaza, nenhuma figura foi mais importante para determinar a trajetória da guerra do que a do líder do Hamas, de 61 anos. Obsessivo, disciplinado e ditatorial, ele era um veterano militar raramente visto que aprendeu hebraico nos anos que passou nas prisões israelenses e estudou cuidadosamente o seu inimigo.

Na quinta-feira, Israel disse que as suas tropas mataram Sinwar em Gaza. Até agora, o Hamas não comentou a sua morte.

A figura secreta, temida em ambos os lados da linha de batalha, organizou o ataque surpresa em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, juntamente com o ainda mais enigmático Mohammed Deif, líder do braço armado do Hamas. Israel afirmou ter eliminado Deif num ataque em julho no sul de Gaza, que matou mais de 70 palestinos.

Pouco depois, o líder exilado do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto numa explosão enquanto visitava o Irã, num ato que foi atribuído a Israel. Sinwar foi escolhido para ocupar o seu lugar como líder máximo do Hamas, embora estivesse escondido em Gaza.

Os militantes palestinos que levaram a cabo o ataque de Outubro de 2023 mataram principalmente civis, apanhando de surpresa os militares e as agências de inteligência israelitas e abalando a imagem da invencibilidade de Israel.

A retaliação tomada por Israel foi esmagadora. Mais de 42 mil pessoas foram mortas no conflito, a região costeira foi praticamente destruída e centenas de milhares de palestinos, muitos dos quais estão à beira da fome, ficaram desabrigados.

Sinwar manteve negociações indiretas com Israel para tentar acabar com a guerra. Um dos seus objetivos era obter a libertação de milhares de palestinianos encerrados em prisões israelitas, algo muito semelhante ao acordo pelo qual foi libertado há mais de uma década.

Ele trabalhou para aproximar o Hamas do Irão e dos seus outros aliados na região. A guerra que começou incorporou o Hezbollah, acabando por provocar outra invasão israelita do Líbano, e fez com que o Irão e Israel trocassem tiros diretamente pela primeira vez, aumentando o receio de um conflito ainda mais extenso.

Para os israelenses, Sinwar foi um pesadelo. O porta-voz chefe do exército israelense, vice-almirante Daniel Hagari, disse que ele era um assassino “que mostrou ao mundo que o Hamas é pior que o ISIS”, referindo-se ao grupo Estado Islâmico.

Sempre desafiador, Sinwar concluiu um dos seus poucos discursos públicos convidando Israel a assassiná-lo, proclamando em Gaza que “voltaria para casa depois desta reunião”. E ele o fez, acenando e tirando selfies com as pessoas nas ruas.

Entre os palestinos, ele era respeitado por enfrentar Israel e permanecer na empobrecida Gaza, ao contrário de outros líderes do Hamas que viviam confortavelmente no estrangeiro.

Mas ele também era amplamente temido pela sua mão de ferro em Gaza, onde a dissidência pública é proibida.