Eleições em SP: na frente das pesquisas, Nunes foge de mais um debate e deixa Boulos com pouca margem de manobra

Mais uma vez o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes cancelou a participação em um debate, desta vez nesta sexta-feira, no SBT, em parceria com o Portal Terra e Rádio Nova Brasil.

Anteriormente ela havia cancelado o debate da Rede TV, promovido em parceria com o UOL e Folha de S.Paulo, e na última quinta-feira, o da CBN, promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico, sempre alegando agendas conflitantes. No caso do SBT, ele limitou-se a avisar que não compareceria, sem dar uma justificativa plausível, e a emissora optou por cancelar o evento na grade de transmissão.

Isolado na frente nas últimas pesquisas, inclusive a divulgada ontem pelo Datafolha, que dá a ele uma vantagem de 51% a 33%, Nunes usou a estratégia de não comparecer aos debates para não fornecer munição ao inimigo.

Enfrentando uma situação difícil por conta do apagão na cidade de São Paulo, que causou falta de luz e de água a milhares de pessoas, e da demora da Enel em reconectar a energia em vários bairros da cidade, o prefeito tem sido duramente criticado por seu concorrente, o deputado Guilherme Boulos (Psol), durante os debates, por sua suposta ‘inoperância’ à frente da Prefeitura, já que a maioria dos casos de cortes de luz se deu por conta de queda de árvores na fiação, árvores essas que, segundo Boulos, já deveriam ter sido podadas antes do desastre.

No debate da Band ele foi duramente castigado pelo seu concorrente e na maioria dos blocos as discussões giraram em torno do apagão de São Paulo e da responsabilidade da Prefeitura e da Enel.

A última pesquisa, de qualquer forma, foi feita após o apagão em São Paulo e mostrou que o incidente não afetou as intenções de voto do atual prefeito de forma significativa. Nunes perdeu quatro pontos percentuais em relação à última pesquisa, mas esses votos não foram para seu oponente, e sim para a categoria ‘brancos e nulos’.

Como os debates eram a principal arma para tentar explorar os problemas da cidade e desidratar seu oponente na reta final das eleições, Boulos vê-se a 10 dias da data de votação sem muita margem de manobra para tentar reverter a situação, a menos que um fator externo muito significante surja e tenha força suficiente para mudar a opinião pública.