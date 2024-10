Nunes cancela participação em debate por WhatsApp

O debate entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) marcado para as 10h20 desta quinta (17) no pool formado por Rede TV!, UOL e Folha de S.Paulo não será mais um enfrentamento entre os dois candidatos no segundo turno à Prefeitura de São Paulo. Nunes cancelou sua participação, por WhastApp, no começo da madrugada desta quinta (17) aos organizadores.

ANÚNCIO

O motivo alegado por ele é uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “A campanha de Ricardo Nunes informou a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público”, disse a mensagem enviada, segundo o UOL.

Leia mais: Debate na Band: ‘Apagão’ na cidade de SP monopoliza discussão entre candidatos no primeiro bloco

Apagão em SP: milhares de casas continuam sem luz nesta quarta-feira

“Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura, por esse motivo o medebista não poderá comparecer hoje ao debate pela Prefeitura de São Paulo.”

As campanhas dos candidatos haviam confirmaram a participação e assinaram o compromisso de atender às regras do encontro. O debate teria duração de 2 horas. A organização do evento não informou como será o formato da atração, que até agora está confirmado, mas deve ser uma sabatina com Boulos.