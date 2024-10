Segundo a administração Biden, Israel garantiu que não atacará as instalações nucleares ou petrolíferas do Irã

O governo dos Estados Unidos acredita ter obtido garantias de Israel de que não atacará as instalações nucleares ou petrolíferas do Irão enquanto avalia como responder à recente barragem de mísseis iranianos há algumas semanas, disseram duas autoridades norte-americanas na terça-feira.

A administração Joe Biden também acredita que a implantação de uma bateria Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) para Israel, juntamente com cerca de 100 soldados para operá-la, aliviou algumas das preocupações de Israel sobre a potencial retaliação iraniana e questões de segurança geral.

O Pentágono anunciou no domingo a implantação do THAAD para ajudar a fortalecer as defesas aéreas de Israel após os ataques de mísseis balísticos do Irã contra Israel em abril e outubro, afirmando que foi autorizado por ordem do presidente Joe Biden.

A garantia de Israel ao governo dos Estados Unidos é confiável?

Autoridades dos EUA, que falaram sob condição de anonimato para discutir discussões diplomáticas privadas, alertaram que a garantia não é rígida e que as circunstâncias podem mudar. As mesmas fontes também salientaram que o historial de Israel no cumprimento de garantias no passado é desigual e muitas vezes reflecte a política interna israelita que alterou as expectativas de Washington.

O exemplo mais recente disto ocorreu no mês passado, quando autoridades israelitas informaram autoridades norte-americanas que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acolheria favoravelmente uma iniciativa de cessar-fogo temporário para o Líbano liderada pelos Estados Unidos e pela França, apenas para depois testemunhar Israel a lançar um ataque aéreo massivo que matou o líder do grupo político-paramilitar Hezbollah, Hassan Nasrallah, dois dias depois.

O gabinete de Netanyahu disse num comunicado: “Ouvimos as opiniões dos Estados Unidos, mas tomaremos as nossas decisões finais com base nos nossos interesses nacionais”.

O Médio Oriente tem-se preparado para uma resposta esperada de Israel depois do Irão ter lançado cerca de 180 mísseis balísticos em 1 de Outubro, que os Estados Unidos ajudaram a repelir. Os ataques de resposta mútua e a incerteza sobre se Israel poderia atingir instalações energéticas e nucleares estrategicamente importantes no Irão aumentaram o receio de uma escalada rumo a uma guerra regional total.

Biden disse que não apoiaria um ataque retaliatório israelita às instalações relacionadas com o programa nuclear de Teerã e instou Israel a considerar alternativas ao ataque ao sector petrolífero iraniano. Um tal ataque poderia afetar o mercado petrolífero global e aumentar os preços pouco antes das eleições presidenciais dos EUA.