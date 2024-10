Defesa de Deolane Bezerra vai ao STF para defender a ‘garantia de silêncio’ de sua cliente na CPI das Apostas

Intimada a depor na CPI que investiga apostas esportivas no Senado, Deolane Bezerra não deve acrescentar muito mais ao que os parlamentares já sabem e para garantir que não sairá de lá algemada novamente seus advogados entraram com uma representação no STF pedindo habeas corpus para garantir à influenciadora o direto ao silêncio e à não autoincriminação. O pedido tramita em segredo de Justiça e foi revelado pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

A influencer é investigada por ligação com um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que a levou à prisão, juntamente com sua mãe. O cantor Gusttavo Lima também foi citado no esquema investigado pela polícia de Pernambuco.

Deolane foi intimada pela CPI no dia 8 de outubro e sua oitiva deve ocorrer em 30 de outubro, segundo presidente da Comissão, senador Jorge Kajuru.

Kajuru acredita que o depoimento de Deolane pode ajudar a completar algumas lacunas da investigação da CPI e citou o fato dela ser advogada do crime organizado. “É fato que ela é advogada do crime organizado. O que chegou a nós até agora não deixa dúvidas do envolvimento dela. O que queremos saber é até onde foi o envolvimento, quem mais ela envolveu e com quem ela se relacionou”, disse.

O senador confirmou também que o jogador Lucas Paquetá foi intimado para depos na CPI sobre o envolvimento com jogos ilegais. Ele será ouvido por videoconferência no dia 29 de outubro, um dia antes da influenciadora.