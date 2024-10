‘Gostaria de dizer que não te suporto’: João Vicente faz piada sobre Deolane e recebe resposta ácida

O ator João Vicente de Castro citou o cantor Fiuk e a advogada Deolane Bezerra durante sua participação no programa “De Frente com Blogueirinha” na noite de segunda-feira. Conforme noticiado pelo O Globo, em um tom descontraído, o ator relembrou momentos da carreira de Fiuk, destacando sua fase de sucesso na TV, e aproveitou para citar o suposto relacionamento do cantor com Deolane, o que acabou gerando uma ocorrência imediata por parte dela.

No programa, João Vicente fez uma brincadeira ao falar sobre o assunto: “Quando eu conheci Fiuk, ele era como uma estrela de Hollywood, com seguranças e tudo. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve ser bom”. A apresentadora do programa, Blogueirinha, continuou a provocação, dizendo que Fiuk continuava provavelmente com seguranças, “mas por outros motivos”.

Resposta de Deolane

Logo após o episódio ir ao ar, Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais para responder aos comentários. Em um tom bastante direto, advogada não poupou críticas. “Primeiramente, gostaria de dizer que não te suporto. Segundo, não vou no seu programa, acho uma bosta”, escreveu Deolane, referindo-se ao convite que havia recebido anteriormente para participar da atração.

Deolane continuou seu desabafo afirmando que João Vicente estava aproveitando sua popularidade e descobriu com uma provocação: “Avisa para o seu convidado que o que ele quer é fácil!”, insinuando que a situação mencionada por João Vicente já não era relevante.

Além disso, a advogada também aproveitou para expor mensagens enviadas pela produção do programa, nas quais foi convidada a participar da atração. Vale lembrar que Deolane passou recentemente por situações delicadas, envolvendo uma prisão durante uma operação policial relacionada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Com essa troca de farpas, a polêmica ganhou as redes sociais, envolvendo os três nomes mencionados no programa e dividindo opiniões entre os seguidores.