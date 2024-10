Mais de 26 mil vagas de emprego são disponibilizadas pelos PATs do Estado de São Paulo

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do estado de São Paulo contam com 26.851 vagas de emprego disponíveis. Conforme publicação da Agência SP, são 14.501 vagas abertas. O interior do estado conta com 11.745 oportunidades disponíveis, enquanto o litoral possui 605.

De acordo com a publicação, além da região metropolitana de São Paulo, cidades próximas como Campinas e Sorocaba também possuem uma grande quantidade de vagas abertas. Ao todo, são mais de 500 profissões com oportunidades para os candidatos que desejam tentar uma vaga de emprego por meio dos PATs. A maior parte destas vagas é relacionada aos serviços de logística.

Número de vagas aumentou nos últimos meses

Conforme a publicação, ocupações como Auxiliar de Logística, Alimentador de Linha de Produção, Agente de Vendas de Serviços e Faxineiro lideram as oportunidades de vaga em aberto.

O grande destaque fica para o número de oportunidades como Operador de Caixa, que quase dobrou quando comparado às vagas disponibilizadas no mês de setembro, chegando a 617 oportunidades. Vale lembrar que os números e a as oportunidades disponíveis são atualizados diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além de ofertarem vagas de emprego, os PATs também prestam atendimento e serviços gratuitos para os trabalhadores, auxiliando com a habilitação de Seguro-Desemprego e até mesmo orientando sobre os procedimentos de emissão da Carteira de Trabalho. A localização dos PATs pode ser obtida diretamente no portal do Governo de São Paulo.