VÍDEOS: Homens trocam socos e chutes enquanto aguardavam por show do cantor Bruno Mars, em SP

Homens trocaram socos e chutes antes do show do cantor Bruno Mars, no Morumbis, em São Paulo

Uma briga entre dois homens chamou a atenção de quem esperava pelo show do cantor norte-americano Bruno Mars, que foi realizado no estádio Morumbis, em São Paulo, no último sábado (12). Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando a dupla trocava socos e chutes, sendo que outras pessoas tentavam intervir, sem sucesso (assista abaixo). Apesar da confusão, o caso não foi denunciado à polícia.

ANÚNCIO

Nos vídeos é possível ver os homens já brigando, sendo que outras pessoas tentavam apartar a situação. Havia a presença de policiais militares nas proximidades, mas nenhum deles se aproximou. Enquanto isso, o público gritava “expulsa” e “ih, fora”.

A representante de atendimento Érica Sales, de 28 anos, que presenciou a briga na arquibancada, contou ao site G1 que tudo começou quando um grupo ficou parado em uma escada, o que atrapalhou a visão e circulação dos demais, isso bem antes do início do show. Assim, um dos rapazes jogou água no outro.

“Um rapaz estava nos lances acima, acredito que uns seis lances acima da galera que estava em pé, e decidiu jogar água para expulsar [pessoas que estavam nas escadas]. Ele jogou água e copos duas vezes. Na terceira vez, um rapaz subiu e começou a deferir socos no rapaz que jogou água”, explicou a jovem.

Érica disse que ninguém da organização do evento apareceu para separar a briga e que ela não sabe dizer se eles foram retirados do local.

“Nem sei se os rapazes foram expulsos. Eu vi o rapaz de dread na saída do estádio, acredito que ele não se machucou e o outro envolvido eu não vi mais. Então, não sei se ele machucou e saiu, ou se só mudou de lugar pra não ser expulso”, relatou.

Apesar da briga, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que não foi registrado um boletim de ocorrência. A organização do evento também não se manifestou a respeito.