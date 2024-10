VÍDEO: Caixa d’água de condomínio ‘explode’ e motociclista escapa por pouco, no interior de SP

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra o exato momento em que uma caixa d’água de um condomínio “explodiu”, em Hortolândia, no interior de São Paulo. As imagens mostram que um motociclista passou pelo local um segundo antes da estrutura ceder e escapou por pouco (veja abaixo). Alguns imóveis foram invadidos pela água, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (13). O vídeo mostra quando, exatamente à 1h29, um motociclista passou pela rua. Em questão de um segundo depois, a estrutura cedeu e a água invadiu a via pública. O barulho foi bem forte e assustou os moradores.

Uma das moradoras do local disse à EPTV, afiliada da TV Globo, que a água chegou a invadir seu apartamento. Ela escutou o estrondo e aí correu até o quarto do filho, quando percebeu que o chão estava molhado. Eles saíram em segurança e não ficaram feridos.

Ainda segundo a EPTV, a síndica do condomínio informou que a caixa d’água, que tinha capacidade para armazenar 296 m³, está com as manutenções em dia. O local conta com seguro, que deverá custear os prejuízos.

A Defesa Civil de Hortolândia enviou equipes para avaliar os danos e se há riscos para o condomínio. Na manhã desta segunda-feira (14), foi iniciada a operação para remoção dos entulhos que ficaram espalhados no local.