Transtornos do temporal: falta de energia e queda de árvores afetam funcionamento de escolas em SP

O temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira (11) segue gerando muitos transtornos. Conforme um levantamento do “SP1″, da TV Globo, 130 escolas públicas registraram problemas, sendo que 91 delas relataram falta de energia ou queda de arvores. Muitas estão sem aulas nesta segunda-feira (14).

ANÚNCIO

É o caso da Escola Estadual Profª Nair Hiroko K. Hashimoto, localizada na Zona Sul da Capital. Conforme a assistente administrativa Liliane Neves, as aulas estão suspensas por conta de galhos de árvores que caíram dentro e fora da unidade.

“No final de semana, a gente já tinha visto que caíram várias árvores com o vendaval de sexta, mas eu pensei que hoje já estaria resolvido. Continua árvore caída dentro da escola e na rua também. Então, não tem previsão de retorno das aulas”, disse ela.

Moradores do bairro até se uniram para tentar livrar as ruas no entorno da escola, mas existem muitos galhos que estão sobre os fios da rede elétrica, o que gera muitos riscos.

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (Seduc) informou que está trabalhando para recuperar o mais rápido possível as escolas afetadas pela chuva. O posicionamento é semelhante ao da Secretaria Municipal de Educação (SME), que disse que já encaminhou grupos de manutenção para diversas unidades de ensino.

Apagão em São Paulo

A Enel divulgou por volta das 6h desta segunda-feira (14) uma nota informando que 537 mil estão sem energia ainda no Estado de São Paulo, principalmente nos 39 municípios da Grande São Paulo. Na Capital, estão 354 mil.

Segundo a companhia, as equipes estão nas ruas trabalhando para resolver o problema. A empresa segue sem uma previsão oficial de quando a energia será restabelecida.