Semana começa com tempo estável e sem alerta de chuvas em São Paulo

Após o temporal de sexta-feira e um fim de semana nublado, o paulistano começa a semana com um dia ainda um pouco nublado, mas sem previsão de chuva na Grande São Paulo e temperatura na casa dos 26º C.

No interior, o dia já começa ensolarado e com temperaturas em elevação e deve chover apenas nas regiões mais próximas ao Triângulo Mineiro, mas apenas uma leve precipitação. No litoral, o dia anda amanhece nublado, com influência da circulação dos ventos e umidade marítima e pode chover em algumas regiões da faixa litorânea, mas também uma chuva fraca e sem nenhum tipo de alerta meteorológico.

A temperatura vai continuar subindo no decorrer da semana e segundo a Climatempo deve chegar na sexta-feira marcando na casa dos 32º C e embora permaneça nublado em todos os dias, as condições para chuva não estão previstas nos próximos dias.

TEMPORAIS PODEM VOLTAR NO FINAL DE SEMANA

De acordo com a Climatempo, os modelos meteorológicos indicam aumento de condições para chuva no estado de São Paulo para o próximo final de semana, com grandes área de instabilidade que devem provocar chuva mais frequente e com alto potencial para temporais como o que a cidade enfrentou na última sexta-feira, com alto poder de destruição

O alerta da Climatempo vale para o centro-oeste, nordeste, oeste de São Paulo e para a Capital.