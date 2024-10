Exército israelense diz que 4 soldados foram mortos em ataque de drone do Hezbollah

Um ataque de drone do Hezbollah a uma base militar no centro de Israel matou quatro soldados e feriu gravemente outros sete no domingo, informaram fontes militares, o ataque mais mortífero do grupo político-paramilitar desde que Israel lançou a sua invasão terrestre do Líbano há quase duas semanas.

O Hezbollah, com sede no Líbano, disse que o ataque perto da cidade de Binyamina foi uma retaliação à ofensiva israelense em Beirute na quinta-feira, na qual 22 pessoas foram mortas. Mais tarde, ele indicou que o seu alvo era a brigada de elite israelense Golani, lançando dezenas de mísseis para manter os sistemas antiaéreos israelenses ocupados durante o ataque de “esquadrões” de drones.

O serviço nacional de resgate de Israel disse que 61 pessoas ficaram feridas no ataque. Devido aos avançados sistemas antiaéreos de Israel, é incomum que tantas pessoas sejam feridas por drones ou mísseis. O Hezbollah e Israel trocaram ataques quase diariamente durante o ano desde o início da guerra em Gaza, e os combates intensificaram-se.

Dentro de Gaza, um ataque israelense matou pelo menos 20 pessoas – incluindo crianças – em uma escola no centro de Gaza na noite de domingo, de acordo com dois hospitais locais. A escola em Nuseirat abrigou alguns dos muitos palestinos deslocados pela guerra.

Enquanto isso, explosões ocorreram na manhã de segunda-feira em frente ao Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah. Várias pessoas foram levadas ao hospital.

O último ataque ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram que iriam enviar um novo sistema de defesa aérea a Israel para reforçar a sua protecção contra mísseis, juntamente com os soldados necessários para operá-lo. Um porta-voz militar israelense se recusou a fornecer um cronograma.

Israel está actualmente em guerra com o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano – ambos grupos apoiados pelo Irão – e espera-se que os militares israelitas ataquem o país em retaliação a um ataque de mísseis este mês. Teerã disse que responderá a qualquer agressão israelense.

Ataques israelenses feriram capacetes azuis

As forças israelitas dispararam repetidamente contra o pessoal de emergência e as forças de manutenção da paz da ONU desde que iniciaram a sua operação terrestre, provocando crescentes críticas internacionais. Os militares afirmam, sem fornecer provas, que o Hezbollah opera perto de forças de manutenção da paz.

A força de manutenção da paz, conhecida como UNIFIL, disse que vários tanques israelenses invadiram uma de suas posições na manhã de domingo e destruíram o portão principal, depois dispararam rajadas de fumaça perto das tropas, causando irritação na pele. A UNIFIL disse que o incidente foi “outra violação flagrante do direito internacional”.

Ataques israelenses feriram cinco soldados da paz nos últimos dias

Os militares israelenses disseram que um tanque que tentava evacuar soldados feridos recuou em direção a um posto da ONU quando foi atacado. Ele disse que usou uma cortina de fumaça para se cobrir.

O tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz do exército, disse que Israel tem tentado manter contato constante com a UNIFIL e que qualquer caso em que as forças da ONU sejam prejudicadas será investigado “ao mais alto nível”.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, instou no domingo as forças de manutenção da paz a atenderem aos avisos de evacuação de Israel e acusou-os de “fornecer um escudo humano” ao Hezbollah.

“Lamentamos os ferimentos sofridos pelos soldados da UNIFIL e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitar tais danos. Mas a maneira simples e óbvia de garantir isso é simplesmente sair da zona de perigo”, disse ele numa mensagem de vídeo ao secretário-geral da ONU, que foi proibido de entrar em Israel.

Israel há muito que acusa a ONU de ser tendenciosa contra ela e as relações pioraram desde o início da guerra em Gaza. O país acusou a agência da ONU para os refugiados palestinos de infiltrar membros do Hamas, acusações que a agência nega.

Ataques israelenses destroem mercado da era otomana no Líbano

Os ataques aéreos israelenses destruíram durante a noite um mercado da era otomana na cidade de Nabatiyeh, no sul, matando pelo menos uma pessoa e ferindo quatro. A Defesa Civil Libanesa disse estar combatendo incêndios em 12 prédios residenciais e 40 lojas do mercado, fundado em 1910.

“Todos os nossos meios de subsistência foram devastados”, disse Ahmad Fakih, cuja loja de esquina foi destruída.

Os militares israelenses disseram ter atacado alvos do Hezbollah na cidade, sem entrar em detalhes.

Los rescatistas buscaban por la mañana sobrevivientes y cadáveres entre los edificios derruidos mientras se oía el zumbido de drones israelíes en el cielo. Nabatiyeh era una de las docenas de poblaciones en el sur de Líbano que Israelí había dado instrucciones de evacuar, aunque la ciudad alberga a personas que ya han huido de otros lugares.

El grupo político y militar Hezbollah, que está aliado con Hamás, comenzó a lanzar cohetes a Israel el 8 de octubre de 2023, lo que provocó ataques aéreos de represalia. El conflicto escaló de forma drástica en septiembre con una ronda de ataques israelíes que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a la mayoría de sus comandantes de alto nivel. Israel emprendió este mes una incursión por tierra en el sur de Líbano.

En otro incidente, la Cruz Roja Libanesa dijo que varios paramédicos buscaban víctimas el domingo entre los restos de una casa destruida por un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano cuando un segundo ataque provocó conmociones cerebrales a cuatro paramédicos y dañó dos ambulancias.

La operación de rescate estaba coordinada con las fuerzas de paz de Naciones Unidas, que informaron al bando israelí, señaló la Cruz Roja.

El Ejército israelí dijo el domingo que seguía atacando a Hezbollah, y reportó el disparo de cohetes en el norte de Israel durante el día, cuando se lanzaron al menos 115 proyectiles desde Líbano. También señaló que dos soldados resultaron gravemente heridos en una andanada de misiles antitanque en Líbano.

Al menos 2.255 personas han muerto en Líbano desde el inicio del conflicto, incluidas más de 1.400 personas desde septiembre, según el Ministerio de Salud de Líbano, que tampoco dice cuántos eran combatientes de Hezbollah. Al menos 54 personas han muerto en los ataques con cohetes a Israel, la mitad de ellos soldados.

Los cuerpos se pudren en las calles del norte de Gaza

No norte de Gaza, as forças aéreas e terrestres israelenses atacaram Jabaliya, onde os militantes se reagruparam, segundo o exército. No último ano, as tropas israelitas regressaram várias vezes ao lotado campo de refugiados, que remonta à guerra de 1948 pela criação de Israel, e a outras áreas já devastadas.

Israel ordenou a evacuação completa do norte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza. Estima-se que 400 mil pessoas permaneçam no norte após a evacuação em massa ordenada nas primeiras semanas da guerra. Os palestinos temem que Israel pretenda despovoar permanentemente a área para estabelecer bases militares ou assentamentos judaicos ali.

As Nações Unidas afirmam que nenhum alimento entrou no norte de Gaza desde 1º de outubro.

Os militares confirmaram no sábado que as ordens de evacuação incluíam hospitais, mas disseram que não havia um calendário específico e que estavam a trabalhar com as autoridades locais para facilitar a transferência de pacientes.

O Dr. Mohamed Salha, diretor do Hospital Awda, disse que era um dos três hospitais no norte que recebeu pequenas remessas de combustível que durariam apenas alguns dias. Eles também precisavam de suprimentos médicos e remédios, acrescentou. As vítimas continuavam chegando e seu hospital realizava de 12 a 15 operações por dia, disse ele.

Por sua vez, Fares Abu Hamza, funcionário do serviço de emergência do Ministério da Saúde de Gaza, disse que havia um “grande número de mártires” cujos corpos permaneceram não recolhidos nas ruas e sob os escombros.

“Não podemos chegar até eles”, disse ele à Associated Press, acrescentando que cães vadios estão comendo alguns dos restos mortais.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando cerca de 250. Cerca de 100 reféns ainda estão detidos em Gaza, e acredita-se que um terço tenha morrido.

Os bombardeamentos israelitas e as invasões terrestres mataram mais de 42 mil palestinianos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território, e deixaram grande parte do enclave em ruínas. As autoridades médicas palestinianas não dizem se os mortos pelas forças israelitas eram militantes ou civis, mas observam que mais de metade dos mortos eram mulheres e crianças. Israel afirma ter matado mais de 17 mil combatentes, sem fornecer provas.