Eleição presidencial: pesquisa Quaest mostra Marçal na frente de Tarcísio; Lula lidera

Uma pesquisa apresentado pela Quaest neste final de semana mostra que a trajetória do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo o tornou um candidato em potencial para as eleições à presidência, em 2026, e já figura à frente do atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos).

De acordo com a pesquisa, em um cenário sem Jair Bolsonaro, 18% disseram que votariam em Marçal, contra 15% em Tarcísio, deixando claro que o ex-coach teria poder para dividir a direita. O presidente Lula continua liderando, com 32% das intenções de coto

Na pesquisa, os eleitores foram questionados sobre qual seria o candidato mais forte contra Lula em uma disputa sem a participação de Bolsonaro e o ex-coach foi mencionado pela primeira vez.

O levantamento da Quaest ouviu 2 mil eleitores entre os dias 25 e 29 de setembro, antes do primeiro turno das eleições municipais, e tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

A pesquisa, no entanto, não reflete a percepção do eleitor sobre o laudo falso apresentado pelo ex-coach na véspera do primeiro turno contra o seu então concorrente Guilherme Boulos (Psol).

Os demais candidatos citados são Michelle Bolsonaro (PL), com 12%, Ratinho Júnior (PSD), com 4%, Ronaldo Caiado (União), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%.