Morre o publicitário Washington Olivetto, uma das mentes mais criativas do Brasil

Publicitário e escritor, morreu neste domingo no Rio de Janeiro Washington Olivetto, aos 73 anos, em decorrência de problemas pulmonares.

ANÚNCIO

Olivetto estava internado no Hospital Copa Star há meses para tratar de problemas de saúde e sua morte foi notificada às 17h15. Ele era casado e tinha três filhos

“O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Washington Olivetto na tarde deste domingo (13) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, diz a nota do hospital.

CAMPANHAS FAMOSAS

O publicitário foi responsável por algumas das campanhas mais famosas da TV brasileira, como o ‘Garoto Bombril’, no final da década de 70 e o Primeiro Sutiã (“o primeiro sutiã a gente nunca esquece”), feito para a Valisère em 1987.

Garoto Bombril (Reprodução)

Durante sua carreira, recebeu diversos prêmios do ramo publicitário e homenagens diversas, chegando a ser mencionado em uma das músicas do cantor Jorge Bem Jor (Alô W/Brasil), em referência ao nome de sua agência de publicidade.