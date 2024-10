Pronto para embolsar R$ 25 milhões? Veja os números da Mega-Sena desta sexta-feira

Quem fizer as seis dezenas no sorteio do concurso 2785 da Mega-Sena não vai mais precisar se preocupar com dinheiro pelo resto da vidas, já que o prêmio de hoje está estimado em R$ 25 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta sexta-feira:

20, 27, 48, 50, 57, 59

NO SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Na última terça-feira (8) nenhum dos milhares de apostadores brasileiros acertou as seis dezenas da Mega. Quem chegou mais perto de levar o prêmio foram as 29 apostas que acertaram a Quina. Cada uma delas ganhou R$ 56.155,17.

Na faixa dos quatro acertos, 2.013 apostas foram premiadas com R$ 1.115,85.

FERIADO NO SÁBADO

Em função do feriado de sábado, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, todos os sorteios de loteria foram antecipados para esta sexta-feira, dia 11. No sábado não haverá nenhum sorteio.