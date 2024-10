Mais Milionária sorteia prêmio de R$ 15,5 milhões; confira os números

O concurso de hoje da Mais Milionária, adiantado em função do feriado deste sábado, pode pagar ao apostar que acertar as seis dezenas e dois trevos da sorte sorteados nada menos do que R$ 15,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números para hoje da + Milionária:

28, 29, 31, 41, 46, 48

Trevos da Sorte: 5 e 4

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da loteria foi realizado na última quarta-feira (dia 9) e não houve ganhadores nas três primeiras faixas de premiação. Apenas na faixa 5 acertos +1 ou nenhum trevo dezenove apostas faturaram R$ 15.062,18.

Na faixa seguinte, 4 acertos + 2 trevos, setenta e duas apostas levaram para casa R$ 1.310,35.

FERIADO NO SÁBADO

Em função do feriado de sábado, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, todos os sorteios de loteria foram antecipados para esta sexta-feira, dia 11. No sábado não haverá nenhum sorteio.