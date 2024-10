Lotomania 2685 paga R$ 5,9 milhões nesta sexta-feira; confira

dinheiro no bolso

O concurso 2685 da Lotomania vai pagar nesta sexta-feira ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio que pode chegar a R$ 5,9 milhões.

Confira os 20 números da Lotomania e veja se ficou milionário:

01, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 38, 47, 50, 52, 56, 59, 62, 71, 84, 87, 88

SORTEIO DE QUARTA

No sorteio da última quarta-feira, ninguém embolsou o prêmio da Lotomania, de acordo com a Caixa, mas cinco apostas acertaram 19 pontos e cada uma delas faturou R$ 57.033,06.

Na faixa dos 18 números, setenta e oito apostas levaram para casa R$ 2.284,98 e 784 faturaram R$ 227,33 por acertar 17 números.

FERIADO NO SÁBADO

Em função do feriado de sábado, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, todos os sorteios de loteria foram antecipados para esta sexta-feira, dia 11. No sábado não haverá nenhum sorteio.