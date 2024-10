Vestibular da Unesp: inscrição acaba nesta quinta-feira (10)

Estudantes interessados em disputar uma vaga para 2025 no vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) devem correr, pois as inscrições vão se encerrar nesta quinta-feira (10).

ANÚNCIO

Para o próximo ano são oferecidas 6.596 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.

Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) e efetuar a taxa de inscrição de R$ 210. Alunos matriculados no último ano da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% e pagarão apenas R$ 52,50, mas o prazo de inscrição é o mesmo dos demais, até amanhã, quinta-feira.

As provas de primeira fase serão realizadas no dia 15 de novembro e as de segunda fase serão realizadas nos dias 8 e 9 de dezembro em 35 cidades do estado de São Paulo, mais Brasília, Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).