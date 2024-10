“Sua casa será seu caixão”: autoridades pedem a todos que fujam do Furacão Milton

Milhares de pessoas ainda não conseguiram deixar a região de Tampa, na Florida, onde o furacão do século, chamado de Milton, devem chegar no começo da noite desta quarta-feira.

ANÚNCIO

O Milton é um furacão de categoria 5, a mais alta na escala, e está sendo chamado de “a tempestade do século”, com previsão de gerar ondas de mais de 5 metros e ventos de mais de 260 km/h. A previsão dos meteorologistas é que a devastação das cidades costeiras seja uma das maiores já vistas.

Enquanto todos aguardam a chegada da tempestade do século, por volta da meia-noite no horário do Reino (por volta das 20h no Brasil), a Guarda nacional está fazendo barricadas para conter a inundação em prédios como hospitais. A força também foi mobilizada para ajudar a retirar os moradores nas últimas horas.

As autoridades locais estão emitindo alertas alarmantes em uma tentativa de fazer as pessoas fugirem o mais rápido possível. “Sua casa será seu caixão”, disse a prefeita local para aqueles que ainda resistem à ideia de deixarem suas residências.

Um denso tráfego circula para o norte no Interestatal 75 enquanto as pessoas evacuaram a zona de Tampa Bay antes da chegada do furacão Milton na Flórida. (AP Foto/Julio Cortez) AP (Julio Cortez/AP)

Un tráfico denso circula hacia el norte en la Interestatal 75 mientras la gente evacúa la zona de Tampa Bay antes de la llegada del huracán Milton la tarde del 7 de octubre de 2024 en Ocala, Florida. (AP Foto/Julio Cortez) AP (Julio Cortez/AP)

Especialistas advertiram que aqueles que resolverem ficar e enfrentar a tempestade dificilmente irão sobreviver, principalmente depois que a prefeita de Tampa, Jane Castor, avisou os eleitores que aqueles que ficarem terão que sobreviver sozinhos. “Se vocês escolherem ficar, vocês vão morrer”, advertiu.

A maré prevista de 5 metros de altura que acompanha o furacão deve invadir a cidade e vai deixar casas inteiras debaixo da água. “Então, se você está nela [casa], basicamente esse é o caixão em que você está”, disse Castor.

O presidente Joe Biden também emitiu alerta: “É uma questão de vida ou morte, e isso não é exagero”, disse Biden da Casa Branca. “Evacuem agora, agora, agora”.