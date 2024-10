Fundos falsos e drogas atadas ao corpo: Polícia Federal prende três pessoas com 8 kg de cocaína no aeroporto de Guarulhos

Com a ajuda de cães farejadores, a Polícia Federal descobriu que três pessoas estavam tentando embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino à Europa levando pelo menos 8 quilos de cocaína.

ANÚNCIO

Os métodos para esconder a droga eram os mais comuns: malas com fundos falsos e papelotes de droga atados ao corpo dos passageiros. A ação ocorreu durante operação de rotina na área de embarque, quando os animais farejavam as malas que seriam despachadas.

Os suspeitos presos são um homem e um casal e os três responderão por tráfico internacional de drogas.

Desde o início do ano, 465 pessoas já foram presas tentando embarcar em Guarulhos rumo ao exterior com drogas escondidas na bagagem, 48% a mais do que o registrado em 2023. Esse número também supera as apreensões feitas nos anos anteriores no aeroporto de Guarulhos.

Grande parte dessas prisões, de acordo com a Polícia Federal, deve-se ao flagrante dado em pessoas com drogas na forma de cápsulas dentro do aparelho digestivo feito entre janeiro e outubro deste ano, fruto do investimento em tecnologia pela polícia.