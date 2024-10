Provão Paulista 2024: alunos já podem escolher cursos superiores entre as 15 mil vagas disponíveis

Alunos já podem escolher cursos entre as 15 mil vagas de nível superior disponíveis no Provão Paulista 2024

Os alunos da rede estadual de ensino que vão participar do Provão Paulista 2024 já podem consultar os cursos superiores disponíveis pela internet. São 15 mil vagas em diversas instituições de ensino paulistas. O exame será aplicado nos dias 30 e 31 de outubro para estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), as vagas disponibilizadas para o ano que vem são em instituições como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Na primeira etapa, 378 mil alunos que cursam a 3ª série do Ensino Médio, matriculados nas escolas estaduais, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), redes municipais e federais de São Paulo e de outros estados, farão a prova. Já alunos do 1º e 2º anos devem fazer o exame nos dias 11 e 12 de novembro.

Segundo a Seduc-SP, parte das 15 mil vagas são de cursos que terão aulas já no primeiro semestre de 2025, em instituições como USP, Unesp, Unicamp e Fatecs, e outras no segundo semestre, nas Fatecs e Univesp. No momento da escolha, o aluno é informado sobre o início das aulas da disciplina escolhida.

Os detalhes sobre o Provão Paulista 2024, como locais e horários dos exames, podem ser conferidos no portal oficial na internet.